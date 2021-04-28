استعاد ممثل الوطن فريق الهلال هيبته الآسيوية سريعاً بعد فوزه القوي على نظيره فريق أجمك الأوزبكي وبثلاثة أهداف نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز ضمن لقاءات الجولة الخامسة للمجموعة الأولى في مسابقة دوري أبطال آسيا.وجاءت أهداف الهلال عن طريق لوسيانو فييتو (د: ٣٩)، بافيتيمبي قوميز (د: ٤٧)، ياسر الشهراني (د: ٥٨)، وبهذه النتيجة يحقق الزعيم فوزه الثالث ويصل للنقطة العاشرة ويستعيد صدارة المجموعة، فيما تلقى أجمك الأوزبكي الخسارة الثالثة ويتجمد رصيده عند ٤ نقاط متذيلاً جدول ترتيب المجموعة.الأهلي X الاستقلالقدم الأهلي واحدة من أجمل لقاءاته الآسيوية رغم خروجه بالتعادل السلبي من أمام الاستقلال الإيراني في اللقاء الذي جمعهما على الملعب الرديف للجوهرة المشعة ضمن لقاءات الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة في مسابقة دوري أبطال آسيا.وشهد اللقاء منذ بدايته سيطرة أهلاوية، وشن هجومه بقيادة الثلاثي عمر السومة، ومن خلفه عبدالرحمن غريب، وسلمان المؤشر عدة هجمات لم يكتب لها النجاح، كما وقفت العارضة لكرة عبدالباسط هندي، فيما لم يشكل الهجوم الإيراني أي خطورة تذكر على مرمى الحارس محمد العويس، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي دون أهداف.وبهذه النتيجة يصل الأهلي للنقطة الثامنة متساوياً مع المتصدر الدحيل القطري، والوصيف الاستقلال الإيراني، ويحتل المركز الثالث بفارق الأهداف.