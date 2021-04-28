خرج فريق تشلسي الإنجليزي بنتيجة إيجابية بعد تعادله مع مضيفه فريق ريال مدريد الإسباني بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمعهما على استاد الفريدو دي ستيفانو بإسبانيا في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.وشهد اللقاء بداية قوية من الطرفين، وتقدم تشلسي أولاً عن طريق كريستيان بوليسيتش (د: ١٤)، ومن ثم عادل للريال كريم بنزيما (د: ٢٩)، وبهذه النتيجة تتجه الأنظار إلى ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن في الخامس من شهر مايو لمعرفة المتأهل للنهائي الأوروبي الكبير.