سحبت أمس، قرعة كأس العرب FIFA، التي ستقام في دولة قطر خلال الفترة من 1 حتى 18 ديسمبر من العام الجاري، وأجريت القرعة في حضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي (FIFA) والشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، والشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري.وشهدت القرعة أيضا حضور عدد من رموز كرة القدم العربية؛ وهم المصري وائل جمعة والعراقي يونس محمود والسعودي نواف التمياط والسوداني هيثم مصطفى، بجانب مانولا زوبيرا مدير المسابقات في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».ويشارك في منافسات البطولة 23 منتخباً، تخوض المنتخبات الـ14 الأقل تصنيفاً؛ وفق أحدث ترتيب صادر عن الفيفا في أبريل الحالي، مواجهات مباشرة من مباراة واحدة لحجز 7 بطاقات مؤهلة لنهائيات البطولة في نهاية العام الجاري.مجموعات كأس العرب 2021تم توزيع المنتخبات الـ16 على 4 مجموعات تضم كلا منها 4 منتخبات، ويتأهل إلى الدور ربع النهائي أول منتخبين من كل مجموعة، وتستضيف منافسات البطولة ستة من ملاعب كأس العالم FIFA قطر 2022، بينما أسفرت القرعة عن أربع مجموعات جاءت على النحو التالي: