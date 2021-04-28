تختتم اليوم الأربعاء منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الأبطال الدولية التي ينظمها برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم، إذ تتنافس 4 فرق على بطاقتي الوصول للمباراة النهائية التي ستقام في الثاني من شهر مايو المقبل في المنطقة الشرقية، بعد أن فقد فريقا الفتح والنصر فرصة التأهل إثر خسارة كل منهما مباراة واحدة وتعادل في الثانية.ويلتقي اليوم فريق صقور المستقبل السعودي «الأبيض» نظيره فريق القادسية على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة عند الساعة 09:00، فيما يواجه صقور المستقبل السعودي «الأخضر» فريق الاتفاق 11:30 على استاد الأمير محمد بن فهد. يذكر أن صقور المستقبل السعودي «الأخضر» يتصدر المجموعة الأولى بـ 3 نقاط ويليه الاتفاق بنقطة واحدة، فيما يتصدر فريق صقور المستقبل السعودي «الأبيض» المجموعة الثانية بالنقاط نفسها (3 نقاط)، ويحل في الوصافة فريق القادسية بنقطة واحدة.