حقق ممثل الوطن فريق الأهلي فوزا مهما على فريق الشرطة العراقي بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمع بينهما على الملعب الرديف للجوهرة، ضمن لقاءات الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا.شهد اللقاء تقدما أهلاويا مبكرا عن طريق هدافه عمر السومة (د: 5)، ومن ثم عادل للشرطة لاعبه فهد اليوسف (د: 26)، وفي الشوط الثاني ساهم دخول سلمان المؤشر في سيطرة الأهلي على المباراة وشن هجمات خطرة وجاء من إحداها الهدف الثاني للأهلي عن طريق عبدالرحمن غريب (د: 79)، وفي الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء تألق الحارس الدولي محمد العويس وأنقذ مرمى فريقه من هدفين محققين بتصديه لتسديدة مازن فياض ومن ثم تسديدة سعد عبدرب الأمير، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بهدفين لهدف.وبهذه النتيجة يصل الأهلي للنقطة السابعة ويحتل المركز الثاني فيما بقي الشرطة العراقي بدون نقاط وفي المركز الرابع والأخير.الهلال X استقلولوفي الرياض تلقى فريق الهلال خسارة ثقيلة من نظيره استقلول الطاجكستاني بأربعة أهداف لهدف، في اللقاء الدي جمع بينهما على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز ضمن لقاءات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا.ورغم تقدم الهلال أولاً عن طريق بافيتيمبي قوميز (د: ٢٥)، إلا أن استقلول أحرز أربعة أهداف عن طريق لاعبه مانوشير دزاليلوف (سوبر هاتريك ٤٠، ٤٤، ٤٩، ٥٤).وبهذه النتيجة يتلقى الهلال أول خسارة له في المجموعة ليتجمد رصيده عند ٧ نقاط متساوياً مع استقلول الذي اعتلى صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن الهلال.