رغم أن وليد عبدالله لعب مباراتين فقط هذا الموسم مع فريقه النصر، إلا أنه أثبت جدارته خلال مشاركته في دوري أبطال الأندية الآسيوية بعد أن حل بديلاً عن الأسترالي برادلي جونز الذي يعاني من فايروس كورونا، وساهم في فوز فريقه الأخير على فولاذ خوزستان بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب مرسول بارك، ليرفع النصر رصيده إلى 8 نقاط في صدارة مجموعته الرابعة.واختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وليد عبدالله أفضل لاعب في المباراة بعد أن قدم مستوى مميزاً، وتمكن من المحافظة على نظافة شباكه، كما ساهم في تسجيل فريقه للهدف الثاني، عندما مرر كرة طويلة لزميله حمدالله الذي هز الشباك.من جانبه، عبر وليد عبدالله عن سعادته الكبيرة بفوز فريقه وبالجائزة التي حصل عليها بعد المباراة، وقال: «الحمد لله على هذا الانتصار وبالمستوى الكبير الذي قدمه زملائي اللاعبون الذين كانوا في الموعد»، وأضاف: «اجتزنا خطوة مهمة، لأنه من الصعب لعب مباراتين متتاليتين ضد الخصم نفسه، دون أخذ وقت كافٍ للتدريبات والراحة، لكن عمل الجهاز الفني والإداري وإصرار اللاعبين ساهم في تحقيق الفوز المهم الذي منحنا صدارة المجموعة»، مشيداً بالجهاز الفني الذي منحه الثقة للدفاع عن مرمى النصر رغم عدم مشاركته في مباريات الدوري سوى في مباراتين فقط، وقال: «الكل يعرف أنني لم أشارك من فترة طويلة، وبعيد عن أجواء المباريات، لكن هذا لا يعني أنني بعيد عن المنظومة النصراوية وأنا جاهز ورهن إشارة المدرب في أي لحظة، والجميع هنا لخدمة الكيان وتحقيق تطلعات الجماهير الوفية»، مطالباً اللاعبين بنسيان مباراة فولاذ خوزستان الإيراني والتفكير في المباراتين القادمتين وتحقيق الفوز فيهما.