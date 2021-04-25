أعلنت جولف السعودية إطلاق فعاليات مبادرة نادي السيدات أولاً، التي تبحث عن منح النساء في المملكة العربية السعودية فرصة ممارسة الجولف وتعلم اللعبة، المبادرة التي أعلن عنها في نوفمبر من العام الماضي تأجلت انطلاقتها أكثر من مرة في ظل ظروف الجائحة.وأبلغت جولف السعودية عضوات نادي السيدات أولاً عن بدء فعاليات البرنامج التدريبي على ملعب ونادي الرياض للجولف يوم الجمعة 23 أبريل، حيث تستمر حتى 31 مايو. وفي ظل أعمال التجديد التي يخضع لها نادي ديراب للجولف في المرحلة الحالية، فإن مشتركات نادي السيدات أولاً ممن اخترن ديراب كوجهة تدريبية يمكنهن في المرحلة الحالية المشاركة في نادي الرياض للجولف لحصتين تدريبيتين لحين اكتمال أعمال التجديد.وحرص المنظمون على ضمان الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المطبقة من وزارة الصحة ووزارة الرياضة، حيث سيتم توزيع الراغبات في المشاركة في الفعالية الأولى على جداول تدريبية تضمن الالتزام بأعداد التجمعات الصحية وحفظ قواعد التباعد الاجتماعي.