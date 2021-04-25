أكد مدرب ⁧‫الهلال‬⁩ ميكالي بعد خسارة فريقه الهلال من فريق استقلال دوشنبه الطاجيكي ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بأن هذه الخسارة لم تكن متوقعة «خسرنا بطريقة غير مقبولة نتيجة المستوى غير المتوقع».

وأضاف «خسرنا لأننا لم نقدم مايشفع لنا في كسب النقاط الثلاث، وهذه المباراة يجب أن تكون في طي النسيان».

وقال «أعرف بأن حظوظ التأهل لاتزال موجودة، ولكن هذا يحتاج إلى عمل كبير وتجهيز الفريق بالشكل المطلوب وتغيير الصورة التي ظهر عليها الفريق في هذه المواجهة».

وزاد «خسارة المباراة ونتيجتها السلبية على الفريق أنا أتحملها، لازلنا في المنافسة والفريق سيعود في المباراتين المتبقيتين».

وعن تخوفه من الإقالة قال «لست متخوفاً من ذلك وسأواصل العمل».