عمت الفوضى في الفريق الهلالي في مباراته أمام استقلال دوشنبه الطاجيكي التي خسرها برباعية قاسية مقابل هدف وحيد، على ملعب الأمير فيصل بن فهد «الملز» ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا.

وتلقى الهلال خسارة موجعة غير متوقعة نتيجة للفوضى العارمة في منطقة الدفاع الهلالي وعدم ترابط خط الدفاع مع خطوط الفريق الأخرى، إذ استغل استقلال دوشنبه الهجمات المرتدة بكل اقتدار وترجمها إلى أهداف، افقدت الفريق الهلالي صدارة هذه المجموعة.

وصبت الجماهير الهلالية جام غضبها الشديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد هذه الخسارة على أفراد الفريق وتحديدا الجهاز الفني واللاعبين الذين لم يكن لهم ردة فعل داخل أرضية الملعب بعد أن أدرك الفريق الطاجيكي التعادل قبل أن يزيد غلته التهديفية في مرمى المعيوف.