علمت «عكاظ» من مصادرها الخاصة أن ناديا عاصميا ينتظر دخول النجم الاتحادي فهد المولد فترة الـ6 أشهر التي يحق له من خلالها التوقيع لأي ناد دون الرجوع لناديه الحالي. وأوضحت المصادر ذاتها أن النادي العاصمي استفسر عن عقد المولد، الذي سيدخل الفترة «الحرة» في نهاية شهر نوفمبر القادم، وسيقدم عرضا مغريا للاعب حينها للظفر بخدماته الفنية.من جهته، أكد لـ«عكاظ» مصدر مقرب من نادي الاتحاد أن إدارة أنمار الحائلي لن تفرط بالمولد الذي يعتبر أحد ركائز الفريق الكروي، مبينا أن عقد اللاعب تبقى فيه موسم كامل وسيتم العمل على تجديد عقده قبل دخوله الفترة «الحرة». وكان المولد وقع عقده الحالي في عهد إدارة الرئيس السابق نواف المقيرن لمدة 4 سنوات، على أن ينتهي في نهاية شهر مايو من العام ٢٠٢٢.