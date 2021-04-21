تستمر منافسات دوري أبطال آسيا بلقاءات مثيرة وقوية، وينتظر ممثل الوطن فريق الهلال لقاء حاسم أمام استقلول الطاجكستاني للانفراد بصدارة الأولى، وذلك عند تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم (الأربعاء) على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، كما يخوض ممثل الوطن فريق الأهلي لقاء مهما أمام الشرطة العراقي من أجل العودة للمنافسة على صدارة المجموعة الثالثة، وذلك عند الساعة 11:15 على الملعب الرديف للجوهرة.(استقلول) يهدد صدارة الزعيمعلى ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، يدخل فريق الهلال لقاءه أمام منافسه على صدارة المجموعة الأولى فريق أستقلول الطاجكستاني بمعنويات عالية، بعد الفوز القوي في الجولة الماضية على شباب الأهلي الإماراتي، إذ احتل الزعيم صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط حصدها من فوز وتعادل، وله من الأهداف 4 وعليه هدفان، ويتميز الفريق الهلالي بوجود ثنائي الهجوم بافيتيمبي قوميز وأندريه كاريلو ومن خلفهم لوسيانو فييتو، وساهم هذا الثلاثي في تحقيق الأربع نقاط، كما يبرز في الفريق حارسه عبدالله المعيوف وقلبا الدفاع علي البليهي وجانغ هيون سون، أما فريق استقلول الطاجكستاني فيعد مفاجأة البطولة بعد أن حصد أربع نقاط من فوز وتعادل، إذ بدأ مشواره بالتعادل السلبي مع شباب الأهلي الإماراتي ومن ثم انتصر على أجمك الأوزبكي بثلاثة أهداف لهدفين ليجد نفسه منافساً على صدارة المجموعة.أمل الراقي بيد الشرطةوعلى الملعب الرديف للجوهرة، يخوض فريق الأهلي لقاء مهما أمام فريق الشرطة العراقي، ويسعى الراقي من خلال لقاء الليلة لحصد الثلاث النقاط والمنافسة على صدارة المجموعة، بعد أن حصد نقطة ثمينة من قدم مهاجمه عمر السومة في الدقائق القاتلة أمام الدحيل القطري، ويحتاج الأهلي للخروج بالنقاط الثلاث ودك شباك الشرطة لكسر فارق الأهداف السلبي بعد الخسارة القاسية التي تلقاها في بداية مشواره في المسابقة، ويبرز في الفريق الأهلاوي مهاجمه عمرالسومة والذي استعاد بريقه من خلال عطائه المميز في اللقاءين الماضيين، ويسانده عبدالرحمن غريب وسلمان المؤشر، كما يبرز الحارس المميز محمد العويس الذي تألق في اللقاء الأخير أمام الدحيل.أما فريق الشرطة فإنه يدخل هذا اللقاء بحثاً عن حفظ ماء الوجه بعد أن تلقى خسارتين ليتذيل جدول ترتيب المجموعة بدون نقاط، إذ بدأ مشواره من أمام الدحيل وخسر بهدفين ومن ثم تلقى ثلاثة أهداف نظيفة من الاستقلال الإيراني، ويفتقد الفريق لخدمات ظهيره الأيسر حسام كاظم بعد طرده في اللقاء الأخير أمام الاستقلال، ويقود هجوم الشرطة العراقي الفنزولي جيلمين ريفاس محترف فريقي الاتحاد والهلال سابقاً وبجواره البرازيلي رافائيل سيلفا.