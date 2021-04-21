انتعش الفريق الهلالي خلال تحضيراته لمباراة استقلول الطاجيكي الذي ستقام مساء اليوم ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات الآسيوية بعودة اللاعب سالم الدوسري بعد تعافيه الكامل من الإصابة، حيث شارك في التدريبات الجماعية للفريق بعد غيابه الفترة الماضية لتعرضه للإصابة خلال مشاركته مع منتخبنا الوطني. هذا وتمثل عودة الدوسري لصفوف الفريق الأزرق نقطة قوة تضاف لخط وسط فريق الهلال، وذلك لما يمثله اللاعب من قوة فنية على صعيد صناعة اللعب والمساهمة فيه أو حتى تسجيل الأهداف، وأصبحت مشاركة «الترنيدو» في مباراة اليوم بيد المدرب «ميكالي» الذي بلا شك سيسعى إلى عودته تدريجياً، وقد يشارك في مواجهة الليلة بديلاً في الشوط الثاني تجنباً للإرهاق كونه للتو عائدا من الإصابة.