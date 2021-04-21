طالبت الجماهير الهلالية مدرب الفريق ميكالي بالزج باللاعب فواز الطريس منذ بداية مباراة الفريق التي تجمعه مساء اليوم بفريق استقلول الأوزبكي ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات الآسيوية. وجاءت هذه المطالبة الجماهيرية بعد المستوى الكبير الذي قدمه خلال الدقائق التي شارك فيها في الشوط الثاني والتي لا تتجاوز 13 دقيقة في مباراة الفريق السابقة التي أقيمت أمام فريق شباب الأهلي. الطريس قدم مستوى مميزاً أشاد به كل من شاهد اللقاء من فنيين وحصل على نسبة 6.6 خلال الزمن الذي شارك فيه، مؤكدة على الجهاز الفني بالفريق الهلالي إعطاءه فرصة المشاركة منذ البداية في مباراة اليوم.هذا وقد أشاد المدرب الوطني محمد الخراشي عبر حسابه بـ«تويتر» باللاعب بعد المستويات التي قدمها في الجولة الماضية، حيث كتب قائلاً: «إمكانياته الفنية وروحه القتالية وطموحه الكبير تمنحه حق أن يكون ضمن التشكيلة الأساسية، فهو قادر مع غوميز والشهري وكاريلو وفييتو على خلق حلول هجومية سريعة خطيرة متميزة وبفعالية حقيقية».