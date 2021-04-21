واصل فريق الشباب الكروي تحضيراته في ملعب النادي الرديف بقيادة المدرب كارلوس هيرنانديز، الذي استهل التمارين الاعتيادية بقيادة المدرب سلطان القنوي، الذي ركز على تكثيف النواحي البدنية واللياقة، تلاها المدرب بتمارين فنية منوعة خصصها لتدريبات الاستلام والتسليم من لمسة واحدة، التحكم بالكرة، أعقبها تقسيمة تكتيكية شهدت تطبيق تدريبات بناء الهجمة، والاستحواذ على الكرة، والضغط على المنافس، وتغيير اتجاه اللعب. يذكر أن فريق الشباب يتساوى في عدد النقاط مع الهلال بـ 48 نقطة ولديهما مواجهة مرتقبة في الدوري عقب نهاية مشاركة أندية الهلال والأهلي والنصر في دوري أبطال الأندية الآسيوية.