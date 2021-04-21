شهدت المباراة الماضية للفريق الهلالي أمام فريق شباب الأهلي فرصاً سهلة ضائعة أمام مرمى الخصم، وهذه تعد مشكلة هلالية ليست في المباراة السابقة فحسب بل في الكثير من المباريات التي لعبها الفريق هذا الموسم، وهذا راجع بلا شك إلى قلة التركيز من اللاعبين. مدرب الفريق الهلالي سعى خلال التمارين الاستعدادية لمباراة الفريق الهلالي التي ستقام مساء اليوم على ملعب الملز أمام فريق استقلول الأوزبكي إلى معالجة هذه النقطة الجوهرية، حيث إن اللاعبين كثفوا جهودهم وعملوا على القضاء على هذه المشكلة وتلافيها من أجل أن يكتمل جمال الهلال أمام الفريق الأوزبكي.