خرج فريق الأهلي بتعادل قاتل ومهم أمام فريق الدحيل القطري بهدف لكل منهما، وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما على الملعب الرديف للجوهرة، ضمن لقاءات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا.شهد اللقاء سيطرة ميدانية لفريق الدحيل وسط تراجع لاعبي الأهلي، ووقف الحارس الدولي محمد العويس بالمرصاد لهجمات الدحيل. وفي الشوط الثاني تمكن مهاجم الدحيل ميكاييل أولونجا من إحراز هدف اللقاء الوحيد لفريقه (د: 53)، وفي الدقائق الأخيرة من عمر المباراة حاول الأهلي تعديل النتيجة وتمكن عمر السومة من تحقيق ذلك بتسديدة لا ترد ولا تصد لتسكن شباك الدحيل هدفا أول للأهلي (د: 90+1)، وبهذه النتيجة يحصد الأهلي النقطة الأولى له في المسابقة، فيما وصل فريق الدحيل للنقطة الرابعة.