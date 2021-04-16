كشفت لـ«عكاظ» لاعبة ألعاب القوى أسامي عبدالعزيز أن بدايتها لألعاب القوى كانت عبارة عن تمرينات يومية في نادي الجادة الرياضية ومن ثم تعرفت على ألعاب القوى ثم انضمت لألعاب القوى للسيدات. وتضيف الحقيقة في البداية شعرت بقليل من التعب والإرهاق، لكن بمجرد التفكير أنني سأكون بطلة ولاعبة محترفة في المستقبل تجعلني أصبح أقوى. وتواصل أول هدف تسعى له الآن هو الاجتهاد في دراستها والتمارين للتمكن من الالتحاق بالبطولات للحصول على المراكز الأولى لرفع راية الوطن ولتفخر بها عائلتها، وتتابع أنه من الطبيعي مواجهة المصاعب والأزمات ولكن تخطيتها مع العزيمة والإصرار. وتقول الرياضة فتحت مجالات كثيرة للمرأة التي توافق رؤية 2030.