أوضحت المستشارة الأسرية دعاء زهران أن الكثير من اللاعبات في مختلف الألعاب الرياضية يمررن بظروف أو صدمات تؤثر على عطائهن الرياضي في الملعب مما قد يساهم في ضعف المستوى وتراجعهن في تحقيق النتائج الإيجابية، إذ قالت: «التأهيل النفسي للاعبة الرياضية من أهم أساسيات النجاح فجميعُنا معرض لظروف اجتماعية مثل فقد عزيز أو مرض شخص أو تأثرنا بأي عارض في حياتنا اليومية يؤدي إلى تعكر في مزاجية الشخص، وجميعها تؤثر تأثيراً واضحاً في أداء الفرد فما بالك بالرياضي»، وأضافت: «لكي نستطيع اجتياز هذه العقبة نحتاج أولاً رغبة وعزيمة وإصراراً وأن نؤمن أن ما أصابنا لم يُصبنا إلا بإذن الله وأنه خير واختبار لقوة إيماننا وصبرنا على ما كتبه الله لنا، ثم الإيمان الكامل بأن هناك مشكلة تحتاج منا وقفة للتخلص منها ومحو كل أثر يعرقل مسيرتها الرياضية في الحياة، فالحياة ستستمر وأمامنا كثير من الإيجابيات والسلبيات.. فلن تتوقف عقارب الساعة عن رقم بعينه وتستمر في الدوران.. فتوقفها عند رقم معين يعني توقفها تماماً عن العمل»، وتضيف، فالمصالحة مع الذات والرضا والصبر تجعل الفرد أكثر ثباتاً وقبولاً ورضاً.. وبذلك نجد النفس راضية وسعيدة ومتفائلة وأكثر استعداداً للعطاء بتميز وتألق وتفوق.