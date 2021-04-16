بعد جدل كبير في الوسط الرياضي دام لعدة أيام، قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم عدم ثبوت اعتداء لاعب النصر عبدالرزاق حمدالله على زميله في النادي الفيصلي وليد الأحمد، خلال مواجهة الفريقين في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، التي انتهت بفوز الفيصلي بنتيجة 1-0، إذ كانت المخالفة شبهة قيام المغربي عبدالرزاق حمدالله بالاعتداء على الحرمة الجسدية والمعنوية للاعب من الفريق المنافس وليد الأحمد، وبعد الاطلاع على إفادة لجنة الحكام متضمنة فيديو مصور من الناقل الرسمي، والتحقيق مع لاعب النصر حمدالله، وسماع أقوال لاعب الفيصلي وليد الأحمد، الذي أفاد بأن ما قام به لاعب فريق النصر يحدث ما بين اللاعبين في كرة القدم وأمر يراه معتاد، ما جعل اللجنة تكتفي بما قامت به من تحقيقات، وقررت:أولاً: عدم ثبوت مخالفة لاعب فريق النصر عبدالرزاق حمدالله.ثانياً: انتهاء أثر قرار رئيس اللجنة اعتباراً من تاريخ هذا القرار.ثالثاً: قرار قابل للاستئناف وفقاً للمادة (139) من اللائحة.