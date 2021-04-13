شهدت محافظة جدة مساء أمس وضع حجر الأساس لبدء أعمال بناء حلبة جدة للفورمولا 1، التي ستستضيف سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 في الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر القادم من عام 2021 على كورنيش محافظة جدة، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل وعدد من منسوبي الاتحاد. وسيجري بناء الحلبة وفقاً لأفضل المعايير المعتمدة محلياً وعالمياً، حيث سيستخدم الحجر المحلي لبناء سطح المسار، كما ستكون مراحل البناء ضمن اعتبارات بيئية صحيحة، تهدف لاحقاً إلى الترويج لرسائل الاستدامة في أثناء إقامة السباق، مثل المنتجات غير المعدنية، ومنتجات النفايات المستخدمة في إنشاء الطرق.وبهذه المناسبة، قال الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل: «سعداء جداً في هذا اليوم بوضع حجر الأساس وبدء أعمال البناء لحلبة جدة، التي تستعد لاستضافة السباق الكبير والمرتقب في ديسمبر القادم، الذي يعد مرحلة مميزة في رياضة هذا الوطن الغالي، باستضافته العديد من الفعاليات الرياضية المختلفة، وتحديداً ما يخصّ رياضة السيارات والمحركات».وأضاف: «أتقدم بالشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده، على الدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع الرياضي، الذي مكننا نحن في اتحاد السيارات والدراجات النارية من استضافة العديد من المناسبات والأحداث الرياضية، كما أتقدم أيضا بالشكر الجزيل لوزير الرياضة على حرصه ودعمه ومتابعته الدقيقة لجميع الفعاليات الرياضية، واهتمامه بهذا الحدث على وجه الخصوص، الذي نأمل من الله العلي القدير أن نوفق في تنظيمه بالوجه الذي يليق بسمعة هذا الوطن الغالي، ويلبي شغف وطموحات محبي رياضة السيارات في المملكة والعالم أجمع».يذكر أن حلبة جدة ستشهد أحداث الجولة ما قبل الأخيرة من السباق المرتقب، حيث يبلغ طولها 6175 متراً، وهو ما سيجعلها ثاني أطول حلبة في تاريخ الفورمولا 1 بعد حلبة «سبا فرانكورشان» البلجيكية، كما تعد حلبة جدة هي الأسرع، باحتوائها على 27 منعطفاً، وبمتوسط سرعة قد يصل إلى 250كم/‏ساعة على الأقل، وبسرعة قصوى تصل إلى 322كم/‏ساعة.