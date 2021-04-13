تأهل فريقا فرسان طويق والعوجا للمباراة النهائية من بطولة الكأس الفضية للبولو، بعد أن تصدر فرسان طويق ترتيب الفرق بـ7 نقاط، وحل فرسان العوجا ثانيا بـ5 نقاط، فيما جاء المصمك في المركز الثالث.وكان العوجا قد كسب المصمك بـ11 هدفا دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملاعب أكاديمية الاتحاد بمنتجع نادي نوفا للفروسية غرب الرياض، فيما فاز طويق على المصمك بـ6 أهداف مقابل هدف.وأوضح رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبولو المهندس عمرو زيدان أن مستوى اللاعبين سيشهد نقلة نوعية بعد البطولة نتيجة المستوى الفني الجيد في المباريات، والاستفادة من الأخطاء وتصحيحها في البطولات القادمة.وبين زيدان أن المباراة النهائية سيحدد وقتها لاحقا، التي ستقام وسط الالتزام بالاحترازات ولوائح وزارة الرياضة للحد من تفشي فايروس كورونا.