دك فريق الشباب مرمى مضيفه الباطن برباعية مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب نادي الباطن ضمن لقاءات الجولة ٢٥ لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وجاءت أهداف الشباب الأربعة عن طريق ايفر بانيجا (هدفين من ركلة جزاء ٧، ٤٥)، كريستيان جوانكا (هدفين ٤١، ٤٩)، فيما جاء هدف الباطن الوحيد عن طريق محمد الرياحي (د: ٢٨).وبهذه النتيجة يحقق الشباب فوزه الرابع عشر في الدوري ويصل للنقطة ٤٨ متساوياً مع المتصدر الهلال، فيما تلقى الباطن خسارته الحادية عشرة وتجمد رصيده عند ٢٨ نقطة وفي المركز الثالث عشر.الاتفاق * القادسيةوفي ديربي الشرقية انتصر فريق القادسية على جاره الاتفاق بثلاثة أهداف لهدف، في اللقاء الذي جمعهما على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.وجاءت أهداف القادسية الثلاثة عن طريق مهاجمه الكولمبي دانيلو اسبريا (هاتريك) من 3 ركلات جزاء (د: ١٤، ٥٣، ٧٣)، فيما جاء هدف الاتفاق عن طريق مهاجمه وليد ازارو (د: ٣٠).وبهذه النتيجة يحقق القادسية فوزه الثامن في الدوري ويصل للنقطة ٣٤ وفي المركز الثامن، فيما تلقى الاتفاق الخسارة العاشرة وتجمد رصيده عند ٣٥ وفي المركز السادس.الفيصلي * الفتحوقلب فريق الفتح تأخره إلى فوز صعب على مضيفه الفيصلي بثلاثة أهداف لهدفين في اللقاء الذي جمعهما على استاد مدينة المجمعة الرياضية، وأحرز أهداف الفتح الثلاثة كل من قاسم لاجامي (د: ٢٣)، ميتشيل تي فريدي (د: ٦٨)، كريستيان كويفا (د: ٩٠+٣)، فيما أحرز هدفي الفيصلي جوليو تفاريس (د: ١٩)، هشام فايق (د: ٥٠).وبهذه النتيجة يحقق الفتح فوزه العاشر في الدوري ويصل للنقطة ٣٤ ويحتل المركز التاسع، فيما تلقى الفيصلي الخسارة التاسعة وتجمد رصيده عند ٣٠ نقطة وفي المركز الثاني عشر.