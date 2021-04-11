تعقد اليوم (الأحد) الجمعية العمومية غير العادية بنادي القادسية، وذلك بعد استكمال لجنة الانتخابات العامة بالأندية أعمال الجمعية العمومية، بفحص قائمة المرشح الوحيد لرئاسة النادي أحمد غدران. وسيبدأ تسجيل الحضور وعقد الجمعية العمومية من الساعة الخامسة حتى الخامسة والنصف مساء اليوم، بعدها سيبدأ الاجتماع، وعند الـ5:40 مساء سيتم الإعلان عن اكتمال النصاب القانوني، وكلمة رئيس مجلس الإدارة المكلف ناصر الدغيثر، وبعدها سيتم عرض التقارير المالية والإدارية والفنية الخاصة بمجلس الإدارة، على أن تتم تزكية المجلس الجديد.يذكر أن أعمال الجمعية العمومية الخاصة بنادي القادسية ستتم عبر منصة زووم الإلكترونية دون الحضور لمقر النادي، وكانت لجنة الانتخابات العامة للأندية بوزارة الرياضة قد فتحت أبواب الترشح لعضوية ورئاسة مجلس إدارة نادي القادسية يوم الأحد 28 مارس الماضي، وأقفلت أبوابها عند الساعة التاسعة مساءً، يوم الخميس الماضي، بتقدم أحمد غدران بقائمته لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي، وتواجد عدد من الأعضاء الحاليين معه بالقائمة، ويتكون المجلس من عضوية محمد الصالح، وحمد العمار، وسعود السويلم، وثامر الدوسري، وبدر الرجيب، وتركي آل جحلان، ومشعل السعيد.وأعلنت وزارة الرياضة القائمة الأولية لأعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم الحضور والتصويت في جمعية نادي القادسية، وتصدر القائمة التي ضمت 34 عضواً العضوين الذهبيين مساعد الزامل بـ4500 صوت، وأحمد غدران بـ101 صوت.