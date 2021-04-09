أعلنت وزارة الرياضة ممثلة بالإدارة العامة للاستثمار، وبالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، تعيين فريق عمل مختص لإعداد الدراسات الأولية لتطوير أرض «الصالات الخضراء» بالمنطقة الشرقية، وتخصيصها بشكل كامل، لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار بها.وتسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة، التي تمثل مرحلة أولى من برنامج تخصيص القطاع الرياضي، إلى تفعيل دور المنشآت الرياضية وتحسين بنيتها التحتية، إلى جانب تمكين القطاع الخاص من الاستثمار فيها، بما ينعكس على تنمية وتطوير القطاع الرياضي بالمملكة، الذي يشرف على استضافة العديد من الفعاليات والمناسبات الرياضية إقليميا ودوليا، بدعم لا محدود من ولي العهد – حفظه الله – للقطاع الرياضي، وبما يتماشى مع برامج وخطط رؤية المملكة 2030، ومواكبةً لبرنامج «شريك» الهادف إلى تحقيق التكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة على حد سواء.يشار إلى أن نمو القطاع الرياضي في الناتج المحلي ارتفع من 2.4 مليار ريال في 2016 إلى 6.5 مليار ريال في 2018 بزيادة تقدر بـ 170% خلال عامين فقط، الأمر الذي يعد دافعاً لصناعة فرص واعدة لزيادة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي المهم.