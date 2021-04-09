أعلنت اللجنة العامة للانتخابات بالاتحاد السعودي للإعلام الرياضي فوز (عوض الصقور ورياض المزهر وصالح خليف وعبدالله الدرويش) بعضوية مجلس إدارة الاتحاد، بعد انتهاء عملية الاقتراع والتصويت الإلكتروني الذي جرى (الخميس)، وشددت اللجنة في حال وجود طعون على نتائج الانتخابات يمكن تقديمها عبر موقع الاتحاد ولمدة يوم واحد وفق البرنامج الزمني للانتخابات، وشددت اللجنة العامة للانتخابات على الناخبين حضور الجمعية العمومية لانتخابات عضوية مجلس إدارة الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي (الخميس)، بعد أن استمر الاقتراع ساعتين وربعاً، وتكونت لجنة الإشراف على الانتخابات برئاسة فيصل بن علي الخليفي، وضمت في عضويتها كلاً من؛ حمد مترك القحطاني، محمد حسن الغامدي، إبراهيم بن عبدالله بن دخيل وعبدالله عبدالرحمن الشايقي.وأشارت اللجنة إلى أنها تلقت 21 طلباً خلال فترة طلب الترشح لعضوية المجلس، وبلغ عدد الطلبات المستوفية للشروط ممن لهم أحقية الترشح 9 مترشحين، واستبعدت اللجنة 12 طلباً لعدم استيفائهم الشروط وأحقيتهم بالترشح، وشملت القائمة الأولية 9 مترشحين هم: خالد أبو غانم، رياض الغامدي، رياض مسلم، سلطان بن غشيان، صالح الخليف، عبدالله الدرويش، عبدالهادي آل مطلق، عوض الصقور، فارس الجهني.