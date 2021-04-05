فرض فريق الفيصلي نفسه طرفاً ثانياً في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد تفوقه على مضيفه النصر بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما في نصف نهائي المسابقة وذلك على استاد مرسول بارك بجامعة الملك سعود بالرياض، ليلاقي التعاون في النهائي المنتظر، إذ شهد اللقاء تفوق فريق الفيصلي على ظروف الطرد المبكر، حيث تحصل مدافعه وقائده ايغور روسي على بطاقة حمراء مبكرة (د: 9)، ورغم السيطرة النصراوية إلا أن دفاعات الفيصلي ومن خلفهم الحارس أحمد الكسار حالت دون هز شباك الفيصلي. وفي الشوط الثاني، وفي الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء تحصل مهاجم الفيصلي جوليو تفاريس على ركلة جزاء ليتقدم لها بنفسه ويسددها في مرمى النصر كهدف الفوز للفيصلي (د: 81)، وبعد 5 دقائق كوقت بدل ضائع أعلن الحكم محمد الهويش نهاية اللقاء بفوز الفيصلي على النصر بهدف دون مقابل.وبهذه النتيجة يتأهل الفيصلي لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الثانية في تاريخه ويضرب موعداً مع نظيره فريق التعاون.التعاون * الفتحكما تأهل فريق التعاون لنهائي الكأس بعد فوزه الصعب على ضيفه الفتح بـ3 أهداف لهدفين في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.شهد اللقاء بداية قوية لفريق الفتح ولكن سرعان ما استعاد التعاون عافيته وهدد مرمى الفتح في أكثر من كرة كانت أبرزها انفرادة كاكو وتصدى لها الحارس ماكسيم كوفال، ومن ثم عاد كاكو ليهز الشباك الفتحاوية بعد تمريرة متقنة من عبدالله جوعي وضعها كاكو في المرمى كهدف أول للتعاون (د: 25)، وفي الشوط الثاني أضاف مهاجم التعاون ليندر تاوامبا الهدف الثاني (55)، ومن ثم أحرز سيدريك اميسي الهدف الثالث للتعاون (د: 62)، لينتفض الفتح ويعود للقاء مجدداً بإحرازه هدفين متتاليين عن طريق محمد مجرشي (د: 72)، مروان باتنا (د: 74)، وبعد 6 دقائق كوقت بدل ضائع أعلن الحكم فيصل البلوي نهاية اللقاء بفوز التعاون على الفتح بـ3 أهداف لهدفين.