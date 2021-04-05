توج الأمير عبدالله بن سعود الفائزين بحفل سباق الفروسية التاسع عشر على كأس الأمير سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود (رحمه الله)، وسيارة ودروع مجموعة الأحلام القابضة. حضر الحفل الأمير سعود بن عبدالله بن سعود، والأمير سلطان بن عبدالله، والأمير شقران بن عبدالله، إذ كان في استقبالهم مدير عام نادي الفروسية بمنطقة مكة المكرمة المشرف على ميادين الفروسية بالمنطقة الدكتور فهد بن طلال المهلهل، وعدد من كبار ملاك الخيل. وتخلل الحفل عروض فلكلورية من التراث الوطني ومشاركة الأسر المنتجة، وذلك ضمن إجراءات احترازية مشددة، وقد تكون الحفل من 6 أشواط جاءت نتائجها على النحو التالي:في الشوط الأول فاز الجواد العربي «خالد الزامليه» للمالك خالد العنزي، بينما فاز بالشوط الثاني لجياد الإنتاج «ملتاع» للمالك أبناء صالح بن ثويني الثنيان، وفاز الجواد «الشقي» للمالك إسطبل الحوراء بجائزة المستورد، وفاز بالشوط الثالث الفرس «شبلة كسارة» للمالك مشعل فهد السند، وفاز بالشوط الرابع لجياد الإنتاج «دلفين» للمالك إسطبل الشيناوي، وخصص الشوط الخامس للخيل المستوردة على سيارة مجموعة الأحلام القابضة، وفاز بهذا الشوط لجياد الإنتاج «بيقاسوس» للمالك صالح بن حسن الزعبي، أما الشوط الرئيسي على كأس الأمير سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود (رحمه الله) جاء في المركز الأول الجواد «فيك العزم» للمالك عبدالعزيز معلا السهلي.وفي نهاية الحفل سلم الأمير عبدالله بن سعود الكأس ومفتاح السيارة ودروع مجموعة الأحلام القابضة للفائزين، وبدوره، قام مدير عام نادي الفروسية بالمنطقة الدكتور فهد المهلهل بتقديم هدية تذكارية لسموه، بمناسبة دعمه ورعايته للحفل، وقدم الأمير عبد الله بن سعود شكره وتقديره للدكتور فهد المهلهل، وكافة العاملين بالنادي على حسن الضيافة والتنظيم لهذا الحفل السنوي الكبير.