• لا جديد..!• اتحاد الكرة يرفض أن يدرب يوسف عنبر الأهلي، والذريعة أضحكتني، وأتعبت يوسف..!• خلّوا صدوركم شمالية -معشر الأهلاويين- وبلاش غضب أو عتب، فناديكم فقد أباه.• اتحاد الكرة الذي فرض على الأهلي مدرباً عاطلاً بعد أن منع يوسف من تدريب الأهلي، هل اعتمد في قراره على القاعدة أم الاستثناء..؟!• كبيرة يا رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم إن يظل يوسف عنبر عاطلاً وريجي كامب يعمل، بل ومؤلمة إن تدخلوا الأهلي مرحلة «أنت وحظك» قبل التصفيات الآسيوية..!• أوجه عتبي لك أستاذ ياسر المسحل؛ لأنني أعرفك وأعرف حجم احترامك لكل الأندية وأولها الأهلي، وعليه أسأل: لماذا حرمتم يوسف من فرصة العمر كمدرب وطني ينتظر مثل هذه الفرصة بشوق كل السنين..؟َ!• ريجي كامب أخذ فرصة يوسف، بل سرقها بقرار لا نص أو لائحة له ..!• سلموا لي على اللجنة الفنية، وقولوا لها: بيض الله وجيهكم على هذا الموقف النبيل جداً..!• طبعاً كنت أتمنى من إدارة الأهلي أن تكشف الحقيقة للرأي العام، حقيقة اتصالات تمت وفي ضوئها أعلن قرار التعاقد مع يوسف، ثم في اتصال آخر أعلن قرار الرفض من الاتحاد، ولا بأس أن يتم تضمين الإيضاح سبب الرفض لنكون على بينة من أمرنا.• السؤال هنا: هل طبق القرار على الكل..؟! الزميل فهد الدريهم أكد في برنامج الحصاد الرياضي عبر قناة 24: تم تطبيق النظام على مدرب وطني «الغامدي».. والتغاضي عن مدرب آخر! ثم عاد وقدم في حسابه هذا التوضيح: وصلني توضيح من اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي مشكورة المدرب فيصل الغامدي ⁧‫#العين⁩ وبين المدرب الثاني المستثنى في دوري المحترفين.‏التوضيح:تطبيق شهادات الخبرات بين المدربين رغم حصولهم على شهادة A‏احتساب الخبرات هي من سمحت للثاني كمساعد مدرب في دوري المحترفين.• وفي هذه الحالة لا نملك إلا نقول هذا قرار وليس نص لائحة، ونتمنى فقط معرفة من سنه أو أوصى به؛ لكي نقول له غداً إن وجدنا نفس الحالة تكسر رقبة القرار لا تزعلوا إن قلنا أي حزن يبعث المطر..!