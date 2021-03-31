سطر نجوم منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم أروع اللمحات الفنية على المستطيل الأخضر، وتفوق على ضيفه منتخب فلسطين بخمسة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مرسول بارك بجامعة الملك سعود بالرياض ضمن لقاءات المجموعة الرابعة للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، ليتصدر منتخبنا الوطني المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة.شهد اللقاء سيطرة خضراء لمنتخبنا منذ بدايته، وافتتح ياسر الشهراني مسلسل الأهداف بإحرازه الهدف الأول لمنتخبنا برأسية جميلة (د: 38)، وقبيل نهاية الشوط الأول أضاف فهد المولد الهدف الثاني لمنتخبنا بتسديدة ارتدت من الحارس ليتابعها فهد المولد ويسددها مرة أخرى في المرمى الفلسطيني (د: 44). وفي الشوط الثاني ومن مجهود فردي من سلطان الغنام اخترق الدفاعات الفلسطينية ليمرر الكرة للمنفرد صالح الشهري ليضعها في المرمى كهدف ثالث لمنتخبنا (د: 52)، وعاد صالح الشهري ليهز الشباك الفلسطينية مجدداً بعد جملة فنية من فهد المولد وسالم الدوسري لتصل للشهري ويضعها جميلة من فوق الحارس الفلسطيني كهدف شخصي ثان ورابع لمنتخبنا الوطني (د: 58)، ومن ركلة جزاء أحرز قائد المنتخب سالم الدوسري الهدف الخامس (د: 88).وبهذه النتيجة يتصدر منتخبنا الوطني المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة متفوقاً على المنتخب الأوزبكي الذي تراجع للمركز الثاني برصيد 9 نقاط ومن ثم منتخب سنغافورة ثالثاً بسبع نقاط وبعده منتخب اليمن بخمس نقاط، وأخيراً منتخب فلسطين بأربع نقاط.