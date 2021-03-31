يقف مدرب الاتحاد كاريلي على الجاهزية الفنية للمحترف الأجنبي غاري رودريغيز من خلال اللقاء الودي الذي سيجمع الفريق الاتحادي والوحدة غدا (الخميس) ضمن تحضيراتهما لما تبقى من مباريات الموسم الحالي، إذ كان اللاعب رودريغيز شارك في أواخر الشوط الثاني من مباراة العميد أمام الرائد في الجولة (24) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد فترة غياب استمرت لأكثر من 3 أشهر. ويهدف المدرب كاريلي للاستعانة بالنجم رودريغيز ضمن التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مواجهة الكلاسيكو المهمة أمام فريق الهلال يوم (الجمعة) التاسع من شهر أبريل القادم ضمن مباريات الجولة (25) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. هذا وسيجري المدرب كاريلي اليوم (الأربعاء) مناورة كروية لاعتماد العناصر الأساسية التي سيخوض بها لقاء الوحدة الودي قبل مواجهة الهلال المرتقبة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.رودريغيز بعد العودة: