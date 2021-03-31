بات نجم ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح على بعد 26 هدفا من زميله المخضرم حسام حسن متصدر قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر في مختلف البطولات، إذ ارتقى محمد صلاح إلى وصافة القائمة، بعدما هز شباك جزر القمر بهدفين في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022. وذكر التقرير الذي نشره موقع RT الإلكتروني أن صلاح أحرز الهدفين الثاني والثالث، ليساهم في فوز مصر برباعية نظيفة، ليرفع اللاعب المصري رصيده إلى 43 هدفا، ويصعد إلى المركز الثاني في قائمة هدافي منتخب مصر عبر التاريخ، تاركا المركز الثالث للراحل حسن الشاذلي (42 هدفا).