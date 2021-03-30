في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الرياضة أمس (الإثنين) السماح للجماهير المحصنة بحضورها للمباريات الرياضية بنسبة 40% من السعة الاستيعابية للملاعب اعتباراً من 17 مايو القادم، إذ من المتوقع أن تشهد مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حضوراً جماهيرياً في الجولات (28، 29، 30) في ختام مباريات الدوري.ومن أبرز مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين المتوقع أن تشهد حضوراً جماهيرياً مباراتا الكلاسيكو الأولى بين الهلال والأهلي التي ستقام يوم (الأربعاء) 19 مايو القادم على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض ضمن مباريات الجولة (28)، والثانية بين النصر والاتحاد التي ستقام يوم (الأحد) 30 من الشهر ذاته على ملعب مرسول بارك بالرياض في الجولة (30) والأخيرة في دوري المحترفين.وكانت وزارة الرياضة أعلنت، أنه وبناءً على موافقة الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فايروس كورونا المستجد (COVID-19)، فسيتم السماح بحضور الجماهير المحصّنين للمباريات الرياضية بنسبة 40 % من السعة الاستيعابية للملاعب اعتباراً من تاريخ 5 شوال القادم، فيما سيتم دخول الجماهير بشكل استثنائي في مباراة منتخبنا الوطني الأول والمنتخب الفلسطيني والتي ستقام اليوم (الثلاثاء) على ملعب «مرسول بارك» بالعاصمة الرياض، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.وأكدت الوزارة في بيانها الصادر أن الدخول سيكون متاحاً لمن يُظهر حالة «محصّن» عبر تطبيق (توكلنا) مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالتباعد ولبس الكمامات وغيرها، على أن تتم متابعة تطبيق هذه الإجراءات إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية في حال رصد أي مخالفات حيال ذلك.يأتي ذلك دعماً لمسيرة المنتخب السعودي الأول في هذه المباراة المهمة والسماح للجماهير الرياضية بمؤازرة الصقور الخضر من المدرجات.