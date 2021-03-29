صعد فريق العروبة رسميًا إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للموسم الرياضي القادم 2021-2022.وجاء صعود العروبة الذي يحب عشاقه تسميته بـ«برازيل الشمال»، رغم خسارته أمام عفيف بنتيجة 0-1 لحساب الجولة الـ 24 من دوري الدرجة الثانية، مستفيدًا من تعادل الوشم صاحب المركز الثالث بالمجموعة الثانية أمام السلمية.ويعتلي العروبة صدارة المجموعة الثانية برصيد 50 نقطة بفارق 8 نقاط عن الوشم صاحب المركز الثالث قبل جولتين من النهاية.ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني بالمجموعتين الأولى والثانية إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، علمًا بأن الخلود يأتي في وصافة المجموعة الثانية بـ 44 نقطة، بينما يحتل الأخدود صدارة المجموعة الأولى بـ 49 نقطة بفارق 3 نقاط عن بيشة صاحب المركز الثاني، فيما يحل الجندل ثالثًا بـ 45 نقطة، ثم القيصومة رابعًا بـ 44 نقطة، حيث يتنافس الرباعي على ورقتي التأهل.