تستعد المملكة العربية السعودية لاستضافة حدث عالمي آخر لرياضة المحركات بدعم من الاتحاد الدولي للسيارات حيث من المقرر أن يقام أول سباقات إكستريم إي على الإطلاق، «رالي الصحراء»، في محافظة العلا الساحرة خلال يومي 3 و4 أبريل القادم. وكشف المنظمون عن الأسباب الكامنة وراء اختيارهم لإطلاق الموسم الأول من سلسلة السباق في المملكة وذلك لتسليط الضوء على الحاجة لمعالجة التصحر وعلى أهمية الاستدامة.وقال أليخاندرو أغاغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لإكستريم إي: «تشتهر المملكة بقدرتها على تحقيق الإنجازات العظيمة إذ شهدنا جميعاً مؤخراً نجاحها الباهر باستضافة الفعاليات الكبرى في عالم سباقات السيارات مثل رالي داكار وفورمولا إي. وتعتبر إكستريم إي سلسلة سباقات جديدة يتم إطلاقها هذا العام لإبراز القدرات الهائلة للتكنولوجيا الصديقة للبيئة على إنتاج سيارات قادرة على عبور أكثر التضاريس صعوبة حول العالم. لقد وجدنا في العلا الوجهة الأمثل لاستضافة هذا الحدث الكبير إذ إننا نعمل لتسليط الضوء على التحديات والمخاطر الناتجة عن التصحر. وستمثل الكثبان الرملية الرائعة والمناظر الخلابة لمنطقة العلا الخلفية المثالية لعرض السيارات رباعية الدفع الكهربائية والتي تعتبر تحفاً هندسية حقيقية بالإضافة إلى قدرات القيادة العالمية المشاركة في المسابقة». وسيكون السباق القادم في العلا هو الأول من نوعه على الإطلاق ضمن سلسلة سباقات إكستريم إي وذلك بعد سنوات طويلة من التخطيط وسيضم سائقين من الأسماء الكبيرة المعروفة حول العالم من أمثال جنسون باتون وكارلوس ساينز ضمن مجموعة المتنافسين العالميين والتي تشمل أيضاً مشاركة نسوية كبيرة. ويعتبر الهدف الرئيسي من السلسلة هو تسليط الضوء على التحديات الناتجة عن التغير المناخي والتي تواجهها النظم البيئية المختلفة في جميع أنحاء العالم، وذلك بالإضافة إلى عرض أداء سيارات الدفع الرباعي الكهربائية في التغلب على الظروف القاسية. ومن طرفه علّق فيليب جونز المدير الإداري والتسويقي في الهيئة الملكية لمحافظة العلا: «يعرف أي شخص قام بزيارة محافظة العلا أنها مكان يتمتع بجمال طبيعي استثنائي وتاريخ عميق ومناظر خلابة. يمكن للزوار استكشاف المدن القديمة ذات الآثار المتقنة المبنية من جبال الحجر الرملي، أو زيارة مدينتنا القديمة بمتاهة منازلها المصنوعة من الطوب اللبن أو القيام بمغامرات أو نشاطات استجمام في الواحة أو الصحراء». وأضاف: «نحن في الهيئة الملكية لمحافظة العلا نركز على حماية المناظر الطبيعية والثقافية، والحفاظ على النظم البيئية والحياة البرية وتطوير التجارب السياحية. يوفر سباق إكستريم إي فرصة رائعة لإظهار هذا التراث الاستثنائي والأهمية الثقافية للعلا بالإضافة إلى جهودنا لتعزيز المحافظة كوجهة سياحية تستقبل الزوار لأجيال عديدة قادمة».