جرى اليوم (الأربعاء) في العاصمة السودانية الخرطوم توقيع اتفاقية تأهيل وتجديد مقر الاتحاد السوداني، من الاتحاد العربي لكرة القدم، بحضور الأمين العام للاتحاد العربي، الدكتور رجاءالله السلمي ورئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم البروفيسور كمال شداد، والأمين العام للاتحاد السوداني الدكتور حسن أبو جبل، والأمين المساعد للاتحاد العربي مبارك الضفيان.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم لتجديد وتأهيل مبنى اتحاد الكرة السوداني، ضمن مبادرات الاتحاد العربي لدعم ومساندة الاتحادات العربية الأعضاء.