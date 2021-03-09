واصل فريق نادي بيشة انتصاراته اليوم واقترابه من التأهل لدوري الدرجة الاولى، حينما حقق فوزاً ثميناً على ضيفه القيصومة بهدف، في ختام منافسات الجولة الـ21 من دوري الدرجة الثانية (المجموعة الاولى).وقاد سلمان ملفي بيشة إلى فوز ثمين أمام فريق القيصومة بعدما سجل هدف المباراة في الدقيقة ٥٥.من جهته أعرب رئيس نادي بيشة عبدالعزيز الجديع،عن شكره لأمير عسير الامير تركي بن طلال، على ما يلقاه نادي بيشة الرياضي من الدعم الذي كان له كبير الأثر في تجاوز الصعوبات، واعدًا ببذل قصارى الجهود لرفعة مستوى الرياضة بالمنطقة.