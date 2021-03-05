أكد ‏مدرب ⁧‫الهلال⁩ ميكالي بعد فوز فريقه على فريق الرائد ضمن الجولة «22» من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بأن هذا الانتصار يعتبر مهما ومستحقا لأن فريقنا كان الافضل، وأضاف، استطعنا التغلب على ظروف النقص بعد طرد المدافع علي البليهي بداية الشوط الثاني وأضاف: «‏رغم النقص، ‏الهلال⁩ فاز بعزيمة الرجال. معتبرا أن تحقيق النقاط الثلاث هي أهم نقاط نحو المنافسة على الدوري حيث قلصت الفارق مع المتصدر إلى ثلاث نقاط»، وعن إشراكه للاعب أمير كردي في مركز المحور بعد النقص الكبير في خط الوسط بسبب الإصابات قال: «الخصائص التي يملكها أمير كردي منحته خاصية أن أشركه كمحور في التشكيلة التي دخلنا فيها المباراة».