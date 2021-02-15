• احتدم النقاش بين عدد من الزملاء في جلسة حبية لا رأي فيها ولا رأي آخر قدم كل فريق منهم حجته على أن ناديه هو المظلوم دون أن يوضح منهم مكمن الظلم.• نفس الحوار الأخوي أو (الحبي) شاهدته في أكثر من برنامج مع تغير الشخوص والمواقع والعبارات، أما الفكرة واحدة.• لاصوت هذه الأيام يعلو على صوت النصر والشباب، شكاوى واحتجاجات، ولكن استوقفني في هذا الحراك ما قاله لاعب الشباب سيبا في مقطع بثه موقع نادي الشباب ثم حذفه وفي البث إدانة والحذف تأكيد الإدانة.• المقطع المحذوف في أقل من خمس دقائق وهو يتصدر عناوين الأخبار وهاشتاقات تويتر محلياً وعربياً.• السؤال لماذا بث المقطع ولماذا حذف وفي هذه الحالة ماذا يقول؟• عموماً القضية اليوم منظورة بين جمع معلومات وتحقيقات ولايمكن التوقع بقرارات على الأقل في الساعات القادمة وينبغي أن نلبس آراءنا في هذه القضية رداء الحياد لكي لانكون جزءا من هذه القضية التي لامجال فيها لمجاملة طرف على حساب آخر.• ثمة برامج لم توفق في تعاطيها مع أحداث ديربي النصر والشباب، إذ غلب عليه الانحياز ومحاولة توجيه الأحداث إلى جانب دون آخر وفي هذا تجاوز أخلاقي وقانوني.• متى يا ترى يكبرون ويتعلمون من أخطاء وضعتهم بين أقواس الإدانة المهنية.• أسأل مع يقيني أن مجاملتهم والسكوت على إسقاطاتهم وسقطتهم هي من شجعهم على هذا الانفلات.• قلت لهم في إحدى تغريداتي: من يظن مجرد ظن أنه قادر بـ(هرطقاته) التأثير على قرارات أحداث الديربي أعتقد بأنه يعيش عصرا آخر لاعلاقة له بهذا العصر.• الأحداث⁩ ستناقش بكل تفاصيلها المملة وفي النهاية كل مخطئ سيعاقب حسب النظام فـ(رياضتنا) محكومة كأي وزارة أخرى، ففضلاً وفروا صياحكم وتعصبكم واتركوا العدالة تأخذ مجراها.• خسر الهلال من ضمك فتم إلغاء عقد رازفان وهو قرار متوقع في ظلال نتائج الهلال المخيبة لآمال جماهيره.• أرى والرأي للهلاليين أن الفريق (شاخ) ويحتاج إلى مدرب (إحلال) والهلال غني بالمواهب التي تنتظر الفرصة.• أخيراً: ‏جميل أن تترك أثرا..‏بطريقة كلامك، ابتسامتك، نقدك الهادف، نصيحتك الصادقة‏دع لك أثرا جيدا في مجلس حضرته‏دع ذكرك يعطر المكان ويترك أثرا‏سنرحل ويبقى الأثر!