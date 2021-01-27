وقعت الإدارة الهلالية برئاسة فهد بن نافل مع لاعب الشباب عبدالله الحمدان في صفقة انتقال حر. وقد فتحت الإدارة الهلالية التفاوض مع إدارة الشباب على التنازل عن الأشهر الستة المتبقية،وأعلن الهلال عبر حسابه الرسمي بـ«تويتر» التوقيع الرسمي مع الحمدان، ونشر مقطع فيديو كتب عليه «الصقر هلالي».يذكر أن اللاعب عبدالله الحمدان يعد الأكثر صناعة للأهداف من بين اللاعبين في الدوري بعد مرور 15 جولة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ صنع 8 أهداف وسجل هدفين مع فريقه الشباب.