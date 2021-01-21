انفرد فريق الهلال بصدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد فوزه على ضيفه التعاون بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز ضمن لقاءات الجولة 14 لدوري المحترفين.وشهد اللقاء تقدما هلاليا مبكرا في الدقيقة الثانية بمقصية رائعة من المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز، وفي الشوط الثاني أضاف زميله لوسيانو فيتو هدفاً هلالياً ثانياً بالطريقة ذاتها (د: 50)، وبهذه النتيجة يعود الهلال لطريق الانتصارات ويحقق انتصاره الثامن في الدوري ليتصدر جدول الترتيب بوصوله للنقطة 29، فيما تلقى التعاون خسارته الثالثة وتجمد رصيده عند 21 نقطة ليحتل المركز الخامس.النصر × الوحدةواصل فريق النصر طريق العودة لمراكز المقدمة بعد تحقيقه الفوز الرابع على التوالي بانتصاره على ضيفه الوحدة بثلاثة أهداف لهدف، في اللقاء الذي جمعهما على استاد مرسول بارك في جامعة الملك سعود بالرياض، في ختام لقاءات الجولة الرابعة عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وشهد اللقاء تقدم فريق الوحدة بهدف مبكر عن طريق لويس غوستافو (د: 5)، ومن ثم قلب النصر النتيجة بثلاثية، جاءت عن طريق غونزالو مارتينيز من ركلة ثابتة من خارج منطقة الـ18 (د: 8)، وأحرز بيتروس الهدفين الثاني والثالث (د: 67، ومن ركلة جزاء، د: 87)، وبهذه النتيجة حقق النصر فوزه السادس ووصل للنقطة 20 ليحتل المركز السابع، فيما تلقى الوحدة الخسارة السادسة له وتجمد رصيده عند النقطة 20 وفي المركز الثامن.ضمك × الباطنمن جهة أخرى، تغلب ضمك على ضيفه الباطن بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بأبها، ضمن مواجهات الجولة 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.جاء هدفا ضمك عن طريق مهاجمه الأرجنتيني زيلايا من ركلتي جزاء (د:45 و68).وبهذه النتيجة يصل ضمك للنقطة 12 في المركز الـ15، فيما توقف رصيد الباطن عند النقطة 13 وفي المركز الـ13.