تصدر السائق السعودي صالح السيف المرحلة الثانية من سباق رالي داكار السعودية 2021، بعد أن حلّ في المركز الأول في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة، في المرحلة التي انطلقت أمس (الإثنين) من بيشة باتجاه وادي الدواسر، وامتدت لمسافة 685 كيلومترا. وعن هذا الإنجاز قال البطل صالح السيف: «الحمد لله، مرحلة اليوم كانت ممتعة على الأرض التي أحبها، والمناطق الرملية التي أفضلها، وبالرغم من النتيجة المميزة، إلا أننا واجهنا بعض الصعوبات والمشاكل، حيث أضعنا نحو ربع الساعة بحثاً عن إحدى النقاط، كما تعرض أحد إطارات المركبة للثقب، الأمر الذي أجبرنا على إنهاء آخر 15 كيلا من السباق بتلك الكيفية، وكان بالإمكان إنهاء السباق بفارق ربع ساعة عن أقرب المنافسين لولا هذا الأمر، ولكنه مؤشر جيد ولله الحمد، وسنعمل بكل جد لمواصلة التقدم والثبات في المقدمة».وأضاف: «ما زال رالي داكار السعودية 2021 في بدايته، ولكنني راض كل الرضا عن نتيجة اليوم، على الرغم من الأخطاء التي حدثت، وأعد قيادتنا الرشيدة ووزير الرياضة ورئيس الاتحاد وكل السعوديين بإذن الله بأن أعمل جاهداً لمواصلة التفوق ورفع اسم المملكة عاليا بالتتويج بلقب هذا الرالي».وفي فئة السيارات لم تمنع الكثبان الرملية التي تمتاز بها المرحلة الثانية (بيشة - وادي الداوسر) البطل يزيد الراجحي من الوصول إلى المركز الرابع رغم انطلاقته المتأخرة، إلا أنه تفوق على 13 متسابقا طوال 460 كيلومترا. وفي فئة الدراجات النارية تصدر الدراج خوان باريدا الترتيب العام، فيما جاء ثانيا ريكي برايك، وثالثا بابلو كوبتينيا، وحافظ فريق «كاماز ماستر» بقيادة دميتري سوتنيكوف على صدارة فئة الشاحنات لليوم الثاني على التوالي قبل خوض المرحلة 3 (وادي الدواسر) من السباق والتي تمثل البوابة الرسمية للربع الخالي، الذي سيواجه فيه المتنافسون الكثبان الرملية المرتفعة، التي تحتاج إلى تكتيكات خاصة خلال السباقات، وتعد المرحلة فرصة حقيقية للمشاركين لتوسيع الفارق مع منافسيهم، إذ تبلغ مسافة هذه المرحلة 630 كم، تتخللها مرحلة خاصة يقطعها المشاركون وتبلغ 403 كيلومترات، وشهد سباق أمس دعما جماهيرا كبيرا للمتسابقين الذين يصلون للمرة الأولى لمنطقة بيشة.