أفادت مصادر «عكاظ» أن إدارة النادي الأهلي بدأت فعلياً في تسويق عقد الظهير الأيسر البرازيلي لوكاس ليما، رغبة في توفير مبالغ مالية تساعد النادي على البحث عن احتياجاته في السوق الشتوية التي ستنطلق في الـ11 من يناير الجاري. وكان النادي الأهلي تعاقد مع البرازيلي ليما نهاية أغسطس 2019 قادماً من نانت الفرنسي، في صفقة كلفت الخزينة الأهلاوية نحو 6 ملايين يورو.من جهة أخرى، يستكمل المغربي إدريس فتوحي فحوصاته الطبية في موقع إصابة في مفصل القدم، التي تعرض لها بسبب التدخل القوي من لاعب التعاون حسن كادش في المباراة التي خسرها الأهلي بثلاثية نظيفة، بالجولة الـ11 من دوري المحترفين، إذ أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة المبدئية التي أجراها فتوحي تعرضه لإصابة في مفصل القدم اليسرى، وحاجته للعلاج والتأهيل لمدة من 4 إلى 6 أسابيع.