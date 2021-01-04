تتجه أنظار عشاق الكرة العربية بصفة عامة والسعودية بصفة خاصة نحو القمة الكروية التي تجمع الاتحاد بشقيقه الشباب في إياب الدور نصف النهائي لكأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال مساء اليوم (الإثنين) عند تمام الساعة السابعة مساءً على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع.يدخل الفريقان اللقاء بعد أن خرجا متعادلين في لقاء الذهاب بهدفين لكل منهما، ليصبح الاتحاد أفضل حالاً من الشباب في لقاء الليلة، إذ عليه الفوز أو التعادل بأقل من نتيجة 2/‏2. ويعتمد مدربه البرازيلي فابيو كاريلي على طريقة 4-2-3-1 بوجود هارون كمارا مهاجماً ومن خلفه الثلاثي فهد المولد وهداف البطولة رومارينهو وغاري رودريغيز، كما يبرز في الخطوط الدفاعية النجم أحمد حجازي وبجواره زياد الصحفي ومن خلفهما الحارس مارسيلو غروهي، واستطاع الاتحاد في الفترة الماضية أن يقدم مستويات مميزة، إذ لم يتعرض الفريق للخسارة في آخر 12 لقاء خاضه الفريق، ويطمح من خلال لقاء الليلة لتحقيق نتيجة إيجابية والتأهل للنهائي العربي.أما الشباب فيدخل اللقاء بحثاً عن الفوز لضمان التأهل للنهائي، ويعتمد مدربه البرتغالي بيدرو كايشينيا على طريقة 4-2-3-1 معتمداً على المهاجم عبدالله الحمدان ومن خلفه الثلاثي تركي العمار ونواف العابد وجوانكا، كما يبرز في وسط الملعب الأرجنتيني إيفر بانيغا ومن خلفه ثنائي الدفاع إيغور ليتشنوفسكي وأحمد شراحيلي وفي حراسة المرمى ارلايوسكايس. وظهر الفريق الشبابي في الآونة الأخيرة بمستويات متباينة، فرغم وجود الفريق في ثالث دوري المحترفين، إلا أنه خسر برباعية نظيفة من التعاون وقبلها غادر كأس الملك بعد خسارته من القادسية، ومع ذلك قدم الفريق مستويات قوية كان آخرها الخروج متعادلاً مع متصدر الدوري فريق الهلال، ويطمح الليث الشبابي من خلال لقاء الليلة لتحقيق الفوز والوصول للنهائي المنتظر.