ودعت كرة القدم مساء اليوم أحد أكبر وأهم من داعبها على مر التاريخ وهو النجم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا (٦٠عاماً) الذي توفي اليوم إثر أزمة قلبية، لتُطوى بذلك صفحة لامعة في تاريخ الكرة كان بطلها الأسطورة مارادونا.

ولن تُروى سيرة الأسطورة مارادونا كأي لاعب آخر بسرد الأندية التي لعب لها أو عدد أهدافه أو مشاركته بل يكفي للتاريخ أنه سجل لدييغوأرماندو مارادونا بأنه اللاعب الوحيد في تاريخ كرة القدم الذي لا تُذكر إحدى نُسخ كأس العالم وهي نسخة 1986 إلا ويقول كل من تابعها بأن الأسطورة هو من حقق الكأس لبلاده.

أما في الجنوب الإيطالي حيث تقع مدينة نابولي فإن سكان هذه المدينة ما زالوا يعتبرون الأسطورة الأرجنتيني ملكاً في مدينتهم، إذ وصل مارادونا للنادي في عام 1984 قادماً من برشلونة وكان وقتها نابولي يصارع على الهبوط ولم يحصل على أي بطولة منذ 53 عاماً، ليوقع مارادونا عقده في وسط قارب في خليج مدينة نابولي، ونجح الأسطورة في إعادة نابولي إلى الواجهة بل وتحقيق لقب الدوري مرتين ولقب الكأس وكأس الاتحاد الأوروبي.