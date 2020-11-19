قام فريق جدة للدراجات برحلة خاصة داخل أحياء جدة بمناسبة ذكرى البيعة السادسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وذلك تحت شعار «على العهد والوفاء نجدد البيعة والولاء».

وأوضح قائد الفريق حسن غندورة أن خط سير الرحلة بدأ من حي البغدادية، مرورا بميدان البيعة، والمنطقة التاريخية، وصولا إلى ملعب الأمير عبدالله الفيصل، عبر عدة أحياء الشرفية، والفيحاء، والجامعة، وطريق مكة المكرمة، وحي الوزيرية.

وأضاف غندورة أن عدد المشاركين في رحلة ذكرى البيعة بلغ 45 دراجا، وراوحت أعمار المشاركين ما بين 16 عاما إلى 60 عاما.