بعد أن أتمت إدارة نادي الهلال التوقيع مع الأرجنتيني لوسيانو فيتو لمدة ثلاثة أعوام قادماً من فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي بقيمة 7 ملايين يورو، والذي جاء بناء على طلب من الجهاز الفني في الهلال «رازفان» عوضاً عن اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو الذي انتقل إلى فريق شباب الأهلي الإماراتي، شاهد فيديو التعاقد لصفقة اللاعب (لوسيانو فييتو)، أكثر من مليون متابع خلال ساعتين ليؤكد الشعبية الجارفة لفريق الهلال.واللاعب الأرجنتيني (لوسيانو فيتو)، ولد في 5 ديسمبر 1993، ويبلغ طوله 173، بدأ في الأرجنتين مع فريق راسينج كلوب الأرجنتيني، ثم انتقل إلى فياريال الإسباني عام 2014، وبعدها إلى أتلتيكو مدريد في صيف 2015، وتمت إعارته إلى أندية إشبيلية وفالنسيا، ثم فولهام الإنجليزي، وبعدها انتقل بشكل نهائي إلى سبورتنج لشبونة البرتغالي.مميزاتهمن أهم ما يمتاز به اللاعب فيتو، أنه يستطيع اللعب في جميع المراكز الهجومية، حيث يستطيع اللعب في مركز المهاجم الصريح، والجناحين اليمين واليسار، وفي مركز المهاجم الوهمي، وصانع الألعاب، فهو مهاجم مكتمل الأركان، وهو الأمر الذي سيكون مفيداً لفريق الهلال هجوميًا بدرجة عالية من الناحية الفنية، إذ يستطيع تعويض غياب أي لاعب في المراكز الهجومية.‏لوسيانو 2020:- شارك في (13) لقاء أساسياً- ساهم مع سبورتنج بتسجيل (6) أهداف- صنع (19) فرصة للتسجيل- كسب فيتو (28) ضربة حرة- أكمل (30) مراوغة ناجحة- قام بافتكاك (22) كرة بنجاح