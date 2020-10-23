تتواصل لقاءات الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بإقامة 3 لقاءات مساء اليوم (الجمعة) حيث يستضيف القادسية نظيره ضمك عند الساعة 5:40م على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة، ويلتقي الرائد ضيفه الشباب عند الساعة 6:05م على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، فيما يواجه الفيصلي ضيفه الباطن على استاد مدينة المجمعة الرياضية عند الساعة 7:55م.على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة، يلتقي القادسية ضيفه ضمك في أول مواجهة لهما في دوري المحترفين، ويدخل القادسية هذا اللقاء بحثاً عن أول 3 نقاط له بعد أن خسر في الجولة الماضية أمام الوحدة بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق الفوز، وللهدف ذاته يدخل ضمك هذا اللقاء بعد خسارته في الجولة الماضية أمام الرائد ويطمح فارس الجنوب لتعويض الخسارة وتحقيق أول 3 نقاط.وعلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، يواجه الشباب مضيفه الرائد بحثاً عن فوز طال انتظاره حيث إن آخر فوز شبابي على الرائد حدث قبل 4 مواسم رغم أن التاريخ يقف بجانب الشباب حيث التقيا في دوري المحترفين في 24 لقاء، استطاع الشباب الفوز في 8 لقاءات منها فيما فاز الرائد في 6 لقاءات وتعادل الفريقان في 10 لقاءات، وأحرز هجوم الشباب 39 هدفاً فيما تمكن لاعبو الرائد من إحراز 34 هدفاً، ويسعى كلا الفريقين لمواصلة البداية الرائعة لهما بعد أن حققا العلامة الكاملة في الجولة الأولى حيث يملك كلاهما 3 نقاط.وعلى استاد مدينة المجمعة الرياضية، يستضيف الفيصلي نظيره الباطن العائد لدوري المحترفين، ويدخل الفيصلي هذا اللقاء بعد أن خرج بنقطة ثمينة أمام التعاون ويطمح من خلال لقاء الليلة لتحقيق فوزه الأول على الباطن في دوري المحترفين، فيما يدخل الباطن هذا اللقاء دون رصيد من النقاط بعد خسارته من الأهلي لذا فإنه يطمح للخروج بنتيجة إيجابية لا سيما أن تاريخ لقاءات الفريقين في دوري المحترفين يقف بجانبه، حيث التقيا في 6 لقاءات فاز الباطن في 3 منها وتعادلا في مثلها ولم يذق الباطن طعم الخسارة من الفيصلي في دوري المحترفين من قبل، وأحرز هجوم الباطن 10 أهداف، فيما أحرز هجوم الفيصلي 5 أهداف.