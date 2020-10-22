أكد المدرب الهلالي رازفان لوشيسكو بعد تعادل فريقه أمام أبها بأن فريقه لم يكن جيداً ونحن ما زلنا نعاني من عدم جاهزية بعض اللاعبين، ما حدث للاعبين في قطر في البطولة الآسيوية بسبب كورونا ليس أمراً سهلاً وهذا يتطلب وقتاً طويلاً. وأضاف:«أعراض الفايروس لا تزول في يوم وليلة والمتاعب بدأت واضحة على كثير من اللاعبين ونحتاج للوقت، وإذا لم نركز في مباريات كهذه فبكل تأكيد سندفع الثمن غالياً»، واختتم حديثه بقوله «سنقوم بدورنا في الملعب لتعديل الأخطاء، في المباريات القادمة ولا أعرف كم سيستغرق ذلك لكننا سنعود في قادم المباريات».