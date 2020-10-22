تلقى فريق النصر خسارته الثانية على التوالي وأتت هذه المرة من أمام التعاون الذي انتصر بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ضمن لقاءات الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.شهد اللقاء في بدايته حصول لاعب التعاون ريان الموسى على البطاقة الحمراء (د: 9)، ولم يؤثر الطرد على عطاء لاعبي التعاون الذين بادلوا لاعبي النصر السيطرة على مجريات اللقاء، وتمكن الكاميروني ليندر تاوامبا من إحراز هدف اللقاء الوحيد بعد تمريرة قصيرة من البديل عبدولاي ساني ترجمها تاوامبا هدفاً أولاً للتعاون (د: 63)، وبعد خمس دقائق كوقت بدل ضائع أعلن الحكم محمد الهويش نهاية اللقاء بفوز التعاون بهدف دون مقابل، وبهذه النتيجة يصل التعاون للنقطة الرابعة فيما بقي النصر دون أي رصيد من النقاط.