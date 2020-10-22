أجبر فريق أبها ضيفه الهلال على الخروج بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة في افتتاحية الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.تقدم الهلال أولاً عن طريق نجمه اندريه كاريلو بتسديدة قوية في الزاوية البعيدة عن الحارس عبدالعالي محمدي (د: 36)، وفي الشوط الثاني نشط أداء أبها وتحصل على ركلة جزاء تقدم لها سعد بقير ووضعها بذكاء على يسار الحارس عبدالله المعيوف كهدف تعادل لأبها (د: 55)، وحاول الهلال جاهداً للتقدم مجدداً في النتيجة وسط تراجع أبها معتمداً على الهجمات المرتدة، وبعد خمس دقائق كوقت بدل ضائع أعلن الحكم ماجد الشمراني عن نهاية اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وبهذه النتيجة وصل الهلال للنقطة الرابعة فيما حصد أبها أول نقطة له في الدوري.